В День святого Николая многодетные киевские семьи получили квартиры

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко во время вручения многодетным семьям и детям-сиротам уведомления на получение квартир.

На этот раз по случаю Дня святого Николая из рук Анатолия Голубченко получили уведомление на получение квартир пять многодетных семей, воспитывающих от 5 до 11 детей. Еще четыре уведомление вручено детям-сиротам, лишенным родительской опеки и закончившим учебные заведения.

«Поддержка социально незащищенных киевлян, в том числе многодетных семей, детей, – это важная задача, которую ставит перед городской властью государство, в частности программа «Дети – будущее Украины». Конечно, хочется сделать для таких киевлян намного больше, однако при нынешних условиях финансирования мы можем улучшать жилищные условия граждан, которые в этом нуждаются, такими маленькими шагами. Власть ставит своей целью и в дальнейшем находить возможность поддерживать и всячески помогать многодетным семьям, детям-сиротам и другим льготным категориям киевлян», – сказал Анатолий Голубченко.

Напомним, что социальные инициативы Президента Украины Виктора Януковича «Дети – будущее Украины» направлены на защиту детей. Они предусматривают увеличение государственной поддержки, в том числе детей с особыми потребностями, детей-сирот и семей, воспитывающих таких детей. Государство увеличивает социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, помощь малообеспеченным семьям и т.д.