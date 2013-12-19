Путин рассказал, что ему хватает зарплаты и не ответил на вопрос о преемнике

Об этом он сказал пресс-конференции в Москве, онлайн-трансляцию которой вы можете смотреть сейчас на УНИАН.

Об это сообщает РИА «Новости».

"Про преемника ничего не сказал – нечего говорить", - ответил Путин на вопрос журналиста.

Кроме того, Путин отметил, что Президенту РФ и председателю правительства хватает их зарплаты.

"Нам хватает. Есть, конечно, проблемы, связанные с тем, что привязаны зарплаты большой группы чиновников к нашим. С этим как-нибудь разберемся. Это не самое главное", - сказал глава государства.

По словам Путина, в прошлом году доходы и президента, и премьера оказались равны, составив 5,8 миллиона рублей.