Ющенко объяснил, за что он дал орден Колесникову

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ занял конструктивную позицию, поддержав демократический способ выхода из парламентского кризиса.

Так Президент объяснил свою позицию, отвечая на вопрос о целесообразности награждения Б.КОЛЕСНИКОВА и других политиков из оппозиционного лагеря государственными наградами.

По словам В.ЮЩЕНКО, он не хотел бы формировать свою деятельность исключительно в рамках одностороннего отношения к какой-то одной коалиции.

Также, как считает Президент, с одной стороны Б.КОЛЕСНИКОВ во время сложной ситуации в парламенте занял конструктивную позицию, поддержал демократический способ урегулирования конфликта, с другой стороны – по-другому он вел себя несколько лет назад в разгар и после президентских выборов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «этот человек многое делает, чтобы политический диалог был конструктивным».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что касается отбора кандидатов на награждение, то существует определенная процедура. По его словам, возможно, не всегда эти решения являются удачными, и, возможно, стоит подумать о совершенствовании этого процесса.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом наградил Б.КОЛЕСНИКОВА “за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украины, весомые достижения в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года Акта провозглашения независимости Украины» орденом «За заслуги» II степени.