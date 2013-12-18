Украина и Россия совместно отметят юбилей Шевченко.

Об этом говорится в совместном плане празднования, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, научно-просветительские мероприятия включают себя проведение в рамках заседания Совместной российско-украинской комиссии историков специальной научной сессии, посвящённой 200-летию со дня рождения Шевченко; проведение Международной научной конференции «Творчество Шевченко в контексте европейской культуры»; проведение совместного заседания Российской академии наук и Национальной академии наук Украины, посвященного 200-летию со дня рождения Шевченко; проведение юбилейной научно-практической конференции «Шевченко и Москва»; проведение XIV Международного семинара «Шевченковские чтения», проведение Международной научной конференции «Т.Г.Шевченко и его время», посвященной 200-летию со дня рождения Шевченко; подготовка факсимильного издания корпуса следственно-надзорных документов о Шевченко.

Кроме того, документ включает 9 культурно-художественных мероприятий. В Национальном академическом театре оперы и балета имени Шевченко планируется проведение гала-концерта с участием солистов балета Государственного академического Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра; проведение в Москве гала-концерта с участием оперных солистов России и Украины; организация в Москве совместной художественно-исторической выставки, посвященной жизни и творчеству Шевченко; проведение традиционного фестиваля «Украинская весна в Санкт-Петербурге» с участием творческих коллективов Северо-Западного федерального округа России и Украины; организация в Мемориальной мастерской Шевченко в Санкт-Петербурге выставки из собраний Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский музей Российской академии художеств», а также проведение обновления экспозиции в Мастерской при возможном содействии с украинской стороны.

Также стороны договорились организовать конкурс иллюстраций к произведениям Шевченко; провести в России выставки копий художественных произведений Шевченко из музейных фондов Украины; провести Международный театральный фестиваль с участием театральных коллективов РФ «Сцена людства» в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре им. Шевченко.

Также запланировано выступление ансамбля солистов «Благовість» с творческой программой «Серце Кобзаря» (музыкальные произведения на стихи Шевченко) и при участии Публичной библиотеки им. Леси Украинки для взрослых подготовка к передаче Библиотеке украинской литературы г. Москва книг о Кобзаре и произведений лауреатов Национальной премии Украины им. Шевченко.

В тоже время запланирован комплекс мероприятий по сооружению и сохранению объектов, связанных с именем Шевченко: открытие после реставрации памятника Шевченко в Москве на набережной Москвы-реки рядом с гостиницей «Украина», открытие памятника Шевченко и создание музея Шевченко в Астрахани.

В плане определен отдельный пункт, связанный с освещением юбилейных мероприятий в СМИ и публикация тематических материалов, посвященных жизни и творчеству Шевченко. Также запланированы мероприятия на региональном уровне – в Кургане, в Тюмени и Ростове-на-Дону.

Отдельно совместный план включает международные мероприятия, запланированные Украиной, в которых предлагается принять участие российской стороне.

В частности, запланировано проведение Международного Шевченковского литературно-художественного праздника «В семье вольной новой», Шевченковского международного литературного конгресса, Международного фестиваля хорового пения, организация Международного гуманитарного проекта «Шевченковские чтения» и проведение Международной Шевченковской конференции.