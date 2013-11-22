ЮНЕСКО включила 200-летие Шевченко в Календарь памятных дат

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 20 ноября в Париже завершила роботу 37-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Среди решений, принятых высшим руководящим органом Организации, для Украины нерядовое значение имеет утверждение предложения нашего государства включить в Календарь памятных дат ЮНЕСКО, к празднованию которых эта организация будет приобщаться в 2014-2015 гг., 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко.

По теме: В Киеве готовятся к обсуждению юбилея Шевченко

Генеральная конференция приняла также положительные решения относительно предложенных Украиной других юбилейных дат: 150-летия со дня рождения Павла Грабовского; 150-летия со дня рождения Михаила Коцюбинского; 200-летия со дня рождения Николая Вербицкого.