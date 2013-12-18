Сенатор США Маккейн не верит в благотворительность Путина

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал американский сенатор Джон Маккейн, который несколько дней назад вернулся с киевского Евромайдана.

Одновременно Маккейн который решительно осудил применение силы для разгона акции протеста, не сказал, будут ли применены персональные санкции в отношении лиц, причастных к подавлению мирных протестов.

«Я не могу назвать вам точное содержание санкций. Но мы приняли решение в отношении конкретных лиц после убийства российского юриста Сергея Магнитского. Это своего рода модель, и если произойдут новые вспышки насилия против мирных демонстрантов, то Конгресс США почувствует, что мы должны реагировать на это. Надеемся, что такого никогда не случится», - отметил политик, который в 2008 году претендовал на пост президента США.

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Сенатор Маккейн сказал, что одобряет реакцию Вашингтона на кризис, включая осуждение госсекретарем Джоном Керри силового подавления сопротивления. Американский политик надеется, что США и в дальнейшем будут защищать украинских протестующих во имя прав человека. Он добавил, что будущее Украины будет зависеть от украинского народа.