Сенатор Маккейн: Мы будем требовать последствий для преступлений против мирных украинцев

"Это ужасно, что украинская власть решила использовать насилие и угнетение в отношении мирных демонстрантов на Майдане в Киеве. Такое подлое поведение нарушает самые основные универсальные права - особенно свободу слова и собраний - гарантированные всем людям", - говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

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"Если правительство Украины считает, что грубая сила и политика страха может довести его до конца нынешнего кризиса, он глубоко ошибается. Все больше украинцев показывают, что они больше не боятся. Эти храбрые мужчины и женщины должны знать, что они не одиноки. Их друзья во всем мире солидарны с ними. мы будем держать внимание мировой общественности по борьбе Украины за свободу, справедливость и возможности, и мы будем требовать последствий для любых преступлений, совершенных против украинцев, мирно осуществляющих свои основные права человека".