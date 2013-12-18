Конгресс США рассмотрит проект резолюции в поддержку украинцев

Как сообщает "Українська служба Голосу Америки", документ был внесен в понедельник.

Проект предлагает призвать США и ЕС продолжать работать вместе в поддержку мирного решения кризиса и поддержать стремление миллионов граждан Украины к более тесным отношениям с Европой путем подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, а также к демократическому будущему.

В документе также предлагается призвать власти Украины, оппозиционные партии и протестующих к сдержанности, избегать конфронтации, а также призвать правительство Украины выполнять свои международные обязательства и уважать демократические права своих граждан, таких как и свободу мирных собраний, слова и прессы.

Проект резолюции предлагает призвать власти Украины привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении мирных демонстрантов и освободить тех, кто был задержан за то, что "пользовались своими демократическими правами".

Документ предлагает призвать все стороны к конструктивному диалогу с целью поиска мирного решения текущего политического и экономического кризиса в Украине.

В случае же дальнейшего насилия со стороны власти Палата представителей может рассмотреть целевые санкции против тех, кто отдает и выполняет приказы об использовании силы, говорится в проекте резолюции, автором которого является конгрессмен Эллиот Энгел, главный представитель Демократической партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Среди конгрессменов-соавторов проекта резолюции - Эд Ройс, Сэнди Левин, Марси Каптур и Уильям Китинг.