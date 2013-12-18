Фюле: соглашения Украины и РФ должны соответствовать обязательствам Киева перед ЕС

Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, пишет Зеркало недели со ссылкой на Прайм.

"Если дискуссии в Москве нормализуют торговые отношения между Россией и Украиной на взаимовыгодных условиях, и это соглашение будет соответствовать обязательствам Украины по инициализации текста соглашения об ассоциации, то можно только приветствовать это", - сказал Фюле, комментируя достигнутые в Москве договоренности.

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Во вторник в Москве состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов РФ и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В ходе заседания был достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за тыс. кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

После подписания документов российский президент заявил, что значительная финансовая помощь Украине "не связана с какими-то условиями"