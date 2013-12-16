На Майдане сделали уборку перед проведением крупной акции 17 декабря

Об этом сообщил главный хозяйственник Штаба национального сопротивления, комендант дома профсоюзов, народный депутат от «Батькивщины» Степан Кубов, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, после масштабных акций, которые состоялись в выходные дни, сегодня на Майдане были проведены все необходимые мероприятия, связанные с уборкой, вывозом мусора и поставкой воды и продуктов .

По словам Кубива, Майдан готов к большому мероприятию во вторник, в 18.00.

Кубов также призвал киевлян помогать гостям столицы с парковкой автотранспорта и т.д.