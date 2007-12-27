Украина оценила эффект досрочных выборов в ВР (опрос)

68,1% граждан Украины убеждены, что досрочные выборы в Верховную Раду не помогли решить политический кризис в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «ФОМ-Украина», которые представил сегодня в Киеве генеральный директор компании Александр БУХАЛОВ.

При этом 20,8% респондентов считают, что досрочные выборы в Верховную Раду способствовали решению политического кризиса в Украине, а 11,1% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось 14-23 декабря методом интервью по месту жительства респондента. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность составляет 2,2%.