Украина оценила эффект досрочных выборов в ВР (опрос)
14:39, 27 декабря 2007Политика
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Исследование проводилось 14-23 декабря
68,1% граждан Украины убеждены, что досрочные выборы в Верховную Раду не помогли решить политический кризис в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «ФОМ-Украина», которые представил сегодня в Киеве генеральный директор компании Александр БУХАЛОВ.
При этом 20,8% респондентов считают, что досрочные выборы в Верховную Раду способствовали решению политического кризиса в Украине, а 11,1% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос.
Исследование проводилось 14-23 декабря методом интервью по месту жительства респондента. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность составляет 2,2%.
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