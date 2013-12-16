Тягнибок: оппозиция хочет развалить фракцию ПР и уже ведет подрывную работу
15:45, 16 декабря 2013Политика
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Оппозиция проводит подрывную работу в среде Партии регионов, поскольку заинтересована, чтобы эта фракция развалилась.
По словам Олега Тягнибока, оппозиция ведет подрывную деятельность в среде Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Штабе национального сопротивления заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
«Подрывная работа в среде Партии регионов потихоньку ведется. Мы заинтересованы, чтобы эта фракция развалилась», - заявил он.
Тягнибок также заметил, что Партия регионов построена таким образом, что люди в ней держатся из-за определенных корпоративных интересов, а с другой стороны – из-за страха.
«Партия регионов не является такой политической силой, которая может рассыпаться по одному. Там момент раскола если и состоится, то сразу», - заметил Тягнибок.
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