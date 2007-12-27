Богатырева будет контролировать выполнение обещания Тимошенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Совету национальной безопасности и обороны проводить ежемесячный мониторинг перехода Вооруженных сил Украины на контрактный принцип комплектования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в СНБО во время представления нового секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

“Мы должны иметь месячный мониторинг того, что происходит в этой сфере (перехода на контракт)”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что ежегодно количество контрактников увеличивается на 300-600 человек, поскольку остальные, не прослужив и 12 месяцев, по разным причинам увольняются. Кроме этого, каждый 12-й контрактник сокращается, поскольку сокращается воинская часть, в которой он проходит службу.

По словам Президента, без мониторинга СНБО этот вопрос трудно решить. Президент отметил, что этот вопрос будет отдельно рассмотрен на заседании СНБО.

Он вновь подчеркнул важность повышения боеспособности воинских частей и отметил, что очень значительная часть оборонного бюджета тратится на потребности, которые не служат повышению боеспособности. Он отметил, что Минобороны должно избавиться от активов, которые используются для улучшения материального положения высшего руководства ведомства, вместо этого государство должно сделать все возможное для повышения социального статуса военнослужащих.