Госбюджет-2014 могут не принять в декабре - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что государственный бюджет на 2014 год не будет принят в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

Он отметил, что “все сроки рассмотрения бюджета на 2014 год прошли”.

“Я не исключаю, что может придется первый месяц 2014 года, потому что я вижу что на сегодняшний день еще бюджета нет, финансировать по первому месяцу 2013 года”, - сказал председатель ВР.

Рыбак отметил, что на сегодня проект бюджета на 2014 год готов “на 95-97%”, но есть позиции “цифры, на базе которых проводятся расчеты, поэтому я думаю, что где-то в 20 числах согласуют эти цифры и бюджет тогда они представят в Верховную Раду, полностью согласованный по всем цифрам”.