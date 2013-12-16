Россия ведет против Украины "пропагандистскую войну" - МИД Швеции

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом глава МИД Швеции заявил перед началом заседания Советы ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов Евросоюза.

"Что мы видели с российской стороны, так это то, что они запустили мощную пропагандистскую кампанию, которая основывается на неправдивой информации, а порой и просто на лжи, против Соглашения об ассоциации (Украины и ЕС). И это, конечно, имеет влияние. И они применили также достаточно широкие торговые меры. Речь идет о пропагандистской войне и экономическом давлении, к которым прибегают в отношении Украины", - сказал Бильдт.

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Министры стран ЕС на своем заседании должны обсудить отношения и ситуацию в Украине, а также проведут рабочий обед с главой российской дипломатии Сергеем Ларовым, с которым также среди прочих тем должны поднять и тему Украины.