Действия власти дискредитируют возможность предоставления финпомощи Украине - МИД Швеции

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Это правительство Украины явно дискредитировало себя в плане получения экономической помощи от ЕС", - подчеркнул Бильдт.

В то же время он считает, что ЕС все же должен быть готов предоставить финансовую помощь на проведение реформ в Украине.

Как сообщалось, ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и внутренних войск пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих.

Только когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».