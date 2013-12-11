Действия власти дискредитируют возможность предоставления финпомощи Украине - МИД Швеции
17:38, 11 декабря 2013Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что действия украинских властей дискредитируют возможность предоставления финансовой помощи Украине со стороны ЕС.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт / Фото: expert.ru
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Это правительство Украины явно дискредитировало себя в плане получения экономической помощи от ЕС", - подчеркнул Бильдт.
В то же время он считает, что ЕС все же должен быть готов предоставить финансовую помощь на проведение реформ в Украине.
Как сообщалось, ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и внутренних войск пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих.
Только когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».
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