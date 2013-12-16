Украинские пловцы завоевали две золотые медали в последний день чемпионата Европы
В последний день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Дании украинские спортсмены Дарья Зевина и Андрей Говоров завоевали золотые медали.
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Зевина финишировала первой на дистанции 200 м на спине. Ее результат 2:02.20. Второй на этой дистанции финишировала Симона Баумртова (Чехия) - 2.03,06, третьей - Катинка Хосу (Венгрия) - 2.03,81.
Говоров победил на дистанции 50 м баттерфляем. Его результат - 22.36. В этом заплыве вторым финишировал Штеффен Дайблер (Германия) - 22,41, третьим - Евгений Цуркин (Беларусь) - 22,45.
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Таким образом, сборная Украины завоевала на турнире четыре награды – два золота и две бронзы, заняв 9-е место в общекомандном зачете. Победителем турнира стала сборная России – 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.