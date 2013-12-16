Украинские пловцы завоевали две золотые медали в последний день чемпионата Европы

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Зевина финишировала первой на дистанции 200 м на спине. Ее результат 2:02.20. Второй на этой дистанции финишировала Симона Баумртова (Чехия) - 2.03,06, третьей - Катинка Хосу (Венгрия) - 2.03,81.

Говоров победил на дистанции 50 м баттерфляем. Его результат - 22.36. В этом заплыве вторым финишировал Штеффен Дайблер (Германия) - 22,41, третьим - Евгений Цуркин (Беларусь) - 22,45.

По теме: Украинка Зевина принесла Украине вторую медаль чемпионата Европы по плаванию

Таким образом, сборная Украины завоевала на турнире четыре награды – два золота и две бронзы, заняв 9-е место в общекомандном зачете. Победителем турнира стала сборная России – 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.