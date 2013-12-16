ЦИК обработала почти 65% протоколов

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Согласно обнародованным данным, в одномандатном округе в №94 (Киевская область) побеждает самовыдвиженец Руслан Бадаев. За него проголосовало 60,12% избирателей (17 002 человек).

В округе №132 (Николаевская область) побеждает самовыдвиженец Николай Круглов - 46,87% голосов избирателей (22 664).

В округе №194 (Черкасская область) побеждает самовыдвиженец Михаил Поплавский - 53,39% (32 685).

В округе №197 побеждает Леонид Даценко (политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина") – 61,51% (14 880).

В округе №223 побеждает самовыдвиженец Виктор Пилипишин - 44,98% (16 779).

После обработки 33,74% протоколов в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Корнацкий.