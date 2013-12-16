Дмитрий Киселев начал диалог с украинскими зрителями (видео)

Начав со стандартного вступления об "архаизации" жизни Киева и "смрадном таборе на Майдане", новый гендиректор госинформагентства "Россия сегодня" (бывшее РИА Новости) внезапно поблагодарил украинских зрителей за отмеченные ими ошибки в предыдущих выпусках передачи.

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"Я искренне хочу выразить признательность зрителям программы "Вести недели" в Украине, которые обратили внимание на наши "помылкы" в прошлое воскресенье. Ну, "схыбылы", что, впрочем, никак не отменяет простроенной логики киевских беспорядков", - сказал ведущий.

Также он порадовался отсутствию языкового барьера с украинскими зрителями.

Напомним, в прошлом выпуске "Вестей недели" Киселев заявил, что провокации у здания АП 1 декабря предшествовали разгону "Беркутом" Евромайдана утром 30 ноября.