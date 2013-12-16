Пять тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Незалежности

Порядка 5 тыс человек продолжает митинговать на Майдане Незалежності.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент некоторые протестующие, стовяшие всю ночь, пошли отдыхать. Их сменили люди, пришедшие из КГГА, Дома профсоюзов, Октябрського дворца. По теме: СМИ: Ночь на Евромайдане прошла в борьбе с гостями навеселе Утро на Майдане началось традицинно: молитва, каждый час — гимн, подготовка костров, уборка территории.

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