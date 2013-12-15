Ни один документ, подписанный в Москве, не приведет к вступлению Украины в ТС - Арбузов

22:15, 15 декабря 2013
Политика
4520 0

Ни один документ, подписанный 17 декабря в Москве, не приведет к вступлению  Украины в Таможенный Союз.

Сергій Арбузов

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в эфире телеканала «1+1», комментируя заседание межгосударственной украинско-российской комиссии, которое на днях проведут президенты Украины и России. Также он подчеркнул, что в стране сегодня стабильная экономическая ситуация, и правительство ее контролирует.

«Я уверяю вас, что все те документы, которые будут подписаны (в Москве, - ред.), нацелены на экономическую безопасность нашей страны, на торговые отношения с нашими партнерами, в том числе и с Россией», - сказал Сергей Арбузов. При этом он уточнил, что документы касаются сотрудничества в отраслях самолетостроения, судостроения, ракетно-космического комплекса, ядерной и радиационной безопасности и др.

Комментируя экономическую ситуацию в стране, Первый вице-премьер подчеркнул,  что она стабильна – выплачиваются пенсии, социальные выплаты. Кроме того, по словам Сергей Арбузова, правительство уже подготовило  государственный бюджет на следующий год и готово подавать его в парламент,  как только будет возможность.

«Мы работаем с Европой, работаем с Россией, со всеми нашими торговыми партнерами, ищем выход. И, как вы видите, сегодня (экономическая –   ред.) ситуация в стране стабильная», - добавил Первый вице-премьер.

Отвечая на вопрос о евроинтеграционных перспективах Украины, Первый вице-премьер отметил, что страна готовится к подписанию Соглашение об ассоциации с ЕС, и гарантией этого является создание на последней встрече с еврокомиссаром Штефаном Фюле трех рабочих групп.

«Очень важные вопросы обсуждались на последней встрече – это энергетические, экономические, торговые вопросы  и сотрудничество с международными организациями. По каждому мы создали рабочую группу. То есть сама работа подтверждает, что для нас это важно, и мы идем к подписанию», - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter