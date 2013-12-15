Украина намерена возобновить переговоры с РФ о трехстороннем газовом консорциуме – Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.