Украина намерена возобновить переговоры с РФ о трехстороннем газовом консорциуме – Азаров
21:55, 15 декабря 2013Политика
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Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.
Фото : Газпром
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».
«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.
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