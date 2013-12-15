Люди на Майдане хотят вести нормальную жизнь, а не выживать - евродепутат

Об этом Демесмекер сказал в комментарии Радио Свобода во время визита в Киев.

«Речь идет не только о странах Восточной или Северо-Восточной Европы – как-то страны Балтии или Польша, которые, так исторически сложилось, являются союзниками Украины. Речь идет также о Германии, Бельгии, Франции – в странах, наподобие этих, поддержка также является очень широкой», – сказал он.

По словам Демесмекера, Европарламент был очень разочарован решением Президента Украины Виктора Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

По теме: Евродепутат: Из всех участников "Восточного партнерства" Украина - самая важная

В то же время Демесмекер отметил, что во время визита в Киев убедился, что участники акции протеста на Майдане Незалежности требуют от украинской власти не только подписать Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Люди, которые стоят на Майдане, хотят изменить систему. Речь идет не только о Соглашении об ассоциации – речь идет об изменении системы на реальную демократию, где есть уважение к человеческому достоинству, к правам человека, где можно иметь нормальную жизнь, а не выживать», – считает Демесмекер.

Бельгийский политик также высказал мнение, что выход из политического кризиса в Украине стороны должны согласовать в последующие несколько дней.

«В конечном итоге, стороны должны принять какое-то политическое решение. Да, Майдан – это очень мощное движение людей с улицы, но в конечном итоге, должно быть принято какое-то политическое решение. Должен быть диалог, конечная цель которого – поиск консенсуса. Это должно быть сделано в последующие несколько дней», – сказал Демесмекер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызывало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.