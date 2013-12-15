В Житомире милиция открыла производство по нападению на микроавтобус, везший людей на Евромайдан (видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, «продолжаются поиски трех неизвестных мужчин, которые сегодня около 9 часов ранка по улице Котовского в областном центре повредили шины и разбили лобовое стекло на автомобиле «Опель Виваро». Об этом милиции сообщил владелец транспортного средства, житель областного центра».

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«По факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), открыто уголовное производство. Следствие продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 в Житомире неизвестные злоумышленники забросали камнями и порезали колеса микроавтобуса «Опель», который вез людей на Народное вече в Киев.

Пострадавших нет. На место происшествия вызывали милицию.

Также сегодня утром неизвестные порезали колеса автомобиля «Форд», водитель которого собирался везти бахилы для активистов Майдана в Киеве.