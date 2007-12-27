Янукович смеется сквозь слезы над предложением Тимошенко

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает программу «Украинский прорыв» декларацией и «чистым популизмом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании оппозиционного Кабинета Министров, руководителем которого он является.

По его словам, если принять такую программу в качестве программы деятельности правительства, то это будет «чистый популизм и чистая декларация».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО обратилось к министерствам, чтобы они в течение дня предоставили свои предложения по этой программе. «Это смех сквозь слезы», - сказал он.

«Программы нет, и если принять эту декларацию, и страна пойдет этим путем, то прорываться будем годами, короткими перебежками», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, эксперты написали ему, что эта программа о том, «как на ходу решая, и что можно лучше сделать, что хуже, а в целом, как лучше пересидеть в бурьянах».

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что новому правительству была предложена стратегия проведения реформ, но пока ответ по этому вопросу не получен.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что программа деятельности правительства будет утверждена Верховной Радой в начале 2008 года.

На первом заседании нового правительства 19 декабря она заявила, что «сегодня мы начнем процесс доработки программы «Украинский прорыв” и сделаем так, чтобы в ее разработке принимали участие как наши министерства, так и все без исключения фракции Верховной Рады - провластные и оппозиционные».

Премьер предложила направить проект программы деятельности правительства каждому депутату. «Мы будем ждать, что нам действительно предложат лучший вариант правительственной программы. С такой целью, чтобы после нового года выйти на ее утверждение в парламенте», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что программа «Украинский прорыв» является частью соглашения о создании коалиции демократических сил в парламенте и является отражением требований избирателей.