После твита Фюле у Азарова подчеркнули, что рассматривают только официальные заявления ЕС

Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

"Правительство Украины решительно настроено на продолжение переговоров об условиях имплементаций соглашения об ассоциации. Правительство Украины реально действует в этом направлении", - сказал он.

Лукьяненко добавил, что Киев "будет рассматривать только официальные заявления со стороны ЕС по вопросу переговоров и только на них реагировать". "На сегодня официальная позиция Евросоюза одна - двери для ассоциации открыты", - добавил он.

В воскресенье еврокомиссар Штефан Фюле написал в своем микроблоге в Twitter, что работа по подписанию Соглашения с ЕС "стоит", пока Украина не может задекларировать свою действительную приверженность евроинтеграции. По его словам, он обсуждал вопрос готовности подписания торгового соглашения с первым заместителем премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым, но ответа от правительства Украины не получил.

Напомним, правительство Украины 21 ноября приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, основным пунктом которого является соглашение о торговом сотрудничестве. Такое решение вызвало массовые протесты, которые переросли в блокирование работы ряда административных зданий, в том числе Кабмина и киевской городской администрации.