Сенатор Маккейн провел встречу с секретарем СНБО - СМИ
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, который находится с визитом в Украине, провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Клюевым.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.
По данным источника, встреча, которая прошла в здании СНБО на ул. Каменева, продолжалась 40 минут. Детали разговора неизвестны.
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Напомним, ранее ZN.UA со ссылкой на источник в ГПУ сообщило подробности допроса председателя КГГА Александра Попова, начальника киевской милиции Валерия Коряка и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича по поводу событий на Майдане Незалежности в ночь с 30 ноября. По данным источника, на допросе Попов сообщил, что выполнял распоряжение секретаря СНБО Андрея Клюева. Коряк заявил, что куратором операции был Сивкович. Сивкович, в свою очередь, фамилию Клюева во время допроса ни разу не назвал.
Позже СМИ опубликовали часть протоколов допросов. Документы свидетельствуют о том, что Сивкович транслировал указания секретаря СНБО.