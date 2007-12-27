Кабмин уволил Кужель

Кабинет министров уволил Ивана САЛИЯ с должности заместителя министра регионального развития и строительства и принял отставку Александры КУЖЕЛЬ с должности заместителя министра регионального развития и строительства Украины по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующие распоряжения №1204-р и №1208-р приняты на заседании Кабмина 24 декабря.

Согласно документу, И.САЛИЙ уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, А.КУЖЕЛЬ была назначена заместителем министра регионального развития и строительства Украины 28 марта 2007 года, И.САЛИЙ – в конце сентября.