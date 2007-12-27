Янукович не даст Тимошенко поднять свой рейтинг

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет «не нормальным» предложение Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, чтобы фракция Партии регионов сегодня до 19.00 дала свою оценку проекту бюджета-2008, который ей официально поступил в 8.50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании оппозиционного Кабинета Министров.

Он отметил, что во фракцию проект бюджета-2008 за официальной подписью Председателя ВР поступил в 8.50 с предложением до 19.00 сегодняшнего дней дать оценку этому документу.

«Это не нормальное предложение, поскольку это нельзя сделать качественно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Характеризуя проект госбюджета, предложенный правительством, он отметил, что его нереально выполнить.

В то же время он констатировал, что за короткое время, отведенное новому правительству, сделать «качественный документ невозможно».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, исходя из вчерашних презентационных материалов, можно сделать выводы, что будет расти налоговая нагрузка на товаропроизводителей на 2%.

По его словам, увеличение доходной части бюджета без изменения макроэкономических показателей «это уже свидетельствует о том, что этот бюджет не будет выполнен».

Он отметил, что в проекте бюджета на 2008 год предусмотрено получить от приватизации 11 млрд. грн. и, кроме того, прогнозируются дополнительные поступления еще на 12 млрд. грн. Он подчеркнул, что такие цифры являются нереальными.

По его словам, в проекте бюджета предусмотрены «виртуальные доходы». «Делается попытка поддержать социальный популизм виртуальными доходами бюджета, поэтому обеспокоенность вызывает в проекте бюджета роста государственного долга», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что за счет этого правительство намерено «поднять свой рейтинг», но «мы этого не допустим».

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, это «снова популизм, который не приведет к улучшению жизни людей».

«Но глаза они собираются таким образом, как говорят, замыливать, как всегда», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в проекте бюджета не предусмотрены необходимые средства для перехода на контрактную армию. Он сказал, что фракция Партии регионов будет настаивать, чтобы такие средства были заложены в бюджете. «Хватит дурить людей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что в проекте бюджета не предусмотрены средства для выполнения социальных обязательств, которые, согласно решению Конституционного Суда, должны быть выплачены гражданам Украины.

Он напомнил Юлии ТИМОШЕНКО, что летом текущего года она открывала общественные приемные, где помогали людям оформлять судебные иски относительно невыплаты этих социальных гарантий. Он призвал нового премьер-министра продолжать свою политику в этом плане и выполнять социальные обязательства, которые есть в законодательстве Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также отверг обвинения со стороны нового правительства в затягивании бюджетного процесса. По его словам, именно коалиция долго «водила хороводы» и только после голосования руками смогла избрать премьер-министра Украины, «выкручивая руки своим же депутатам».

«Кто, как не они, парализовали работу и Верховной Рады, и правительства, и два месяца проводили эти переговоры, водили эти хороводы», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это ответственность именно новой коалиции, и «пусть они не ляпают языками, а покажут, как они будут работать». «На это хочется посмотреть», - сказал он.