Освобождение Попова на Майдане назвали разменной монетой в борьбе за власть

«Освобождение Александра Попова по подозрению в причастности к нарушению конституционных прав граждан - это разменная монета в борьбе за власть. Фактически власть расплачивается марионетками, которые лишь выполняли ее преступные приказы», - об этом заявил революционный Комендант Киева, народный депутат Украины Николай Катеринчук.

Нардеп также отметил, что Попов никогда не был мэром города и не избирался киевской общиной. По мнению Катеринчука, последние несколько лет Киевом фактически управлял Азаров и Банковая.

«Евромайдан показал свою силу. Сейчас власть сдает своих. И это сигнал тем, кто так сильно держится на местах за свои кресла: верхи не будут их защищать. Исполнителей и дальше будут сдавать. Но вся плачевность ситуации заключается в том, что скамейка запасных исполнителей не бесконечна и под натиском народа очень быстро закончится», - добавил он.