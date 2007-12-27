Ющенко и Огрызко придут в Оперу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня представит новоназначенных секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису БОГАТЫРЁВУ, министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРУ.

Как сообщает пресс-служба Президента, представление Р.БОГАТЫРЁВОЙ состоится в 11.00 в помещении СНБОУ (улица Каменева, 8).

В.ОГРЫЗКО будет представлен в 12.00 в помещении Национальной оперы Украины. После церемонии представления глава государства примет участие в торжествах по случаю 90-й годовщины дипломатической службы Украины.

В 13.00 В.ЮЩЕНКО в помещении МЧС (улица Олеся Гончара, 55а) представит В.ШАНДРУ.