Митрополит Владимир предлагает власти и оппозиции для переговоров свою личную резиденцию

Об этом сегодня заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на круглом столе «Объединим Украину», оглашая позицию Церкви в отношении политической ситуации в Украине, сообщает корреспондент УНИАН.

"Предстоятель Украинской Православной Церкви просил меня сказать здесь, что он готов предоставить для проведения переговоров свою личную резиденцию на территории Киево-Печерской лавры. Надеемся, что встреча представителей власти и оппозиции на территории древнего украинского монастыря станет шагом к преодолению противостояния", - сообщил управляющий делами УПЦ.

Также владыка Антоний отметил, единственный путь, который позволит сегодня преодолеть противостояние – это диалог.

"Сегодня все политические силы должны осознать свою ответственность за будущее нашего государства. В этой ситуации недопустим язык политических ультиматумов. Украинская Православная Церковь призывает власть и оппозицию сесть за стол переговоров. Наша Церковь готова выступить посредником в таком диалоге", - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ поздравил всех присутствующих с праздником святого апостола Андрея - одного из наиболее почитаемых христианских святых в украинском народе.

"По преданию, именно святой Андрей был первым вестником христианства на Киевских холмах. Будем верить, что по его молитвам нам удастся найти выход из нынешнего политического кризиса", - пожелал митрополит Антоний.