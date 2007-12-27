Кабмин ввел дополнительную должность

Кабинет министров Украины ввел дополнительную должность заместителя министра транспорта и связи.

Текст распоряжения от 24 декабря (№ 1227-р) размещен на сайте Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабмин назначил заместителем министра транспорта и связи Игоря УРБАНСКОГО (распоряжение №1228).

До этого у министра транспорта было семь заместителей, в т.ч. один первый.

С 18 декабря министерство возглавляет Иосиф ВИНСКИЙ.