Кабмин ввел дополнительную должность
10:52, 27 декабря 2007Политика
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Винскому дали заместителя
Кабинет министров Украины ввел дополнительную должность заместителя министра транспорта и связи.
Текст распоряжения от 24 декабря (№ 1227-р) размещен на сайте Кабмина.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабмин назначил заместителем министра транспорта и связи Игоря УРБАНСКОГО (распоряжение №1228).
До этого у министра транспорта было семь заместителей, в т.ч. один первый.
С 18 декабря министерство возглавляет Иосиф ВИНСКИЙ.
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