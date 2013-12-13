В МВД признали, что со стороны работников милиции были нарушения 30 ноября

В министерстве отмечают, что по приказу министра Виталия Захарченко в МВД была создана специальная комиссия для проведения служебного расследования действий работников милиции во время событий на Майдане Незалежности 30 ноября. За время работы комиссии был изучен большой массив информации, в том числе той, которая была обнародована в СМИ. Было опрошено как руководство киевской милиции, так и милиционеры, которые непосредственно несли службу по охране общественного порядка на Майдане в ночь на 30 ноября.

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“Предварительно установлено, что применение мер физического воздействия и специальных средств в отношении граждан отдельными работниками милиции осуществлялось, исходя из оценки ситуации, которая сложилась. Есть основания утверждать, что нарушение закона и ведомственных нормативно-правовых актов имело место”, - говорится в сообщении.

В отдельных случаях применение мер физического воздействия и специальных средств превышало меру, необходимую для исполнения возложенных на работников милиции обязанностей, и не сводилось к минимуму возможности причинения вреда здоровью правонарушителей.

По предварительному заключению, есть основания утверждать, что со стороны должностных лиц ГУ МВД Украины в городе Киеве, ответственных за организацию охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, и отдельных работников милиции имели место нарушения действующего законодательства Украины и ряда ведомственных нормативных актов.

Учитывая то, что на сегодняшний день обстоятельства применения специальных средств и мер физического воздействия отдельными работниками милиции являются предметом досудебного расследования, которое осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, окончательная правовая оценка может быть дана только по его результатам.

Однако есть еще пакет вопросов, которые требуют более тщательного изучения, поэтому проведение служебного расследования продолжается. Предварительное заключение по результатам служебного расследования направлено в Генеральную прокуратуру Украины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как "беркутовцы" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Во время разгона получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 сотрудников милиции.