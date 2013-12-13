Под дворцом "Украина" активисты в противогазах развернули государственный флаг

Как передает корреспондент УНИАН, при этом активисты стоят в противогазах.

Как объяснила одна из активисток, этой акцией они призывают Президента не применять на Майдане слезоточивый газ, и вообще не делать попыток разогнать мирных митингующих.

Напомним, сейчас во дворце "Украина" проходит общенациональный круглый стол в рамках поиска выхода из политического кризиса.

Примечательно, что по данным Сегодня, флаг размером 15 на 30 метров только с одной стороны держат 15 человек.