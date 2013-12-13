Янукович возмущен действиями провокаторов и правоохранителей на Майдане
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание общенационального круглого стола «Объединим Украину» во дворце “Украина”.
По словам Януковича, события, происшедшие на Майдане, стали поводом для новых призывов и инициатив к нарушению стабильности в нашей стране.
“Скажу откровенно, я возмущен теми радикальными действиями, которые были на Майдане как со стороны — откровенно скажу провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно”, - сказал он, добавив, что эмоции, которые были и есть, они очень часто доминируют над здравым рассудком.
Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинских властей.
После жестокого разгона Евромайдана 30 ноября около 4-х часов утра в Киеве на улицы 1 декабря вышли более 500 тыс. людей.
В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.
Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств было задержано 9 человек.
Ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и Внутренних войск МВД пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих. Лишь когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов в «правительственный квартал».