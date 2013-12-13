Янукович возмущен действиями провокаторов и правоохранителей на Майдане

По словам Януковича, события, происшедшие на Майдане, стали поводом для новых призывов и инициатив к нарушению стабильности в нашей стране.

“Скажу откровенно, я возмущен теми радикальными действиями, которые были на Майдане как со стороны — откровенно скажу провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно”, - сказал он, добавив, что эмоции, которые были и есть, они очень часто доминируют над здравым рассудком.

Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинских властей.

После жестокого разгона Евромайдана 30 ноября около 4-х часов утра в Киеве на улицы 1 декабря вышли более 500 тыс. людей.

В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств было задержано 9 человек.

Ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и Внутренних войск МВД пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих. Лишь когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов в «правительственный квартал».