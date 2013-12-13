На круглый стол во дворец "Украина" пришли лидеры оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, председатель Политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок зашли на круглый стол во время выступления Президента Украины Виктора Януковича.

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Они сели напротив него. Янукович прервался, поздоровался и продолжил свое выступление.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Дворце «Украина» проходит Общенациональный круглый стол «Объединим Украину».