Круглый стол начался без оппозиции
14:19, 13 декабря 2013Политика
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От оппозиции на встречу пока никто не прибыл
В Национальном дворце искусств «Украина» начался общенациональный круглый стол «Объединим Украину».
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, члены правительства, экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, лидеры фракций Партии регионов и КПУ, руководители разных церковных конфессий.
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От оппозиции на встречу пока никто не прибыл.
Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции на Майдане Незалежности заявили о намерении пойти на этот круглый стол.
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