Правительство Тимошенко приняло очередные кадровые решения

07:04, 27 декабря 2007
Политика
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Министры получили заместителей

Кабинет Министров Украины принял очередные кадровые решения.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на своем заседании принял распоряжения о назначении:

РИЗАЕВА Э. А. - заместителем руководителя Аппарата премьер-министра Украины, руководителем Секретариата премьер-министра Украины;

КОРНИЙЧУКА Е. В. - первым заместителем министра юстиции Украины;

НЕМИЛОСТИВОГО В. О. - первым заместителем министра промышленной политики Украины;

ГРИЩЕНКО С. Г. - заместителем министра промышленной политики Украины;

СЕВЕРНЮКА В. В. - заместителем министра промышленной политики Украины;

ФРАНЦИШКО О. К. - первым заместителем министра угольной промышленности Украины;

ЯЩЕНКО Ю. П. - заместителем министра угольной промышленности Украины;

ЧОБАНЯНА Г. С. - заместителем министра угольной промышленности Украины;

КОРЗУНА А. В. - заместителем министра угольной промышленности Украины;

ЗАПАТРИНОЙ И. В. - заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;

МАКАРЕНКО И. Д. - заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины.

 

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