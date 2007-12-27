Правительство Тимошенко приняло очередные кадровые решения

Министры получили заместителей

Кабинет Министров Украины принял очередные кадровые решения. Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на своем заседании принял распоряжения о назначении: РИЗАЕВА Э. А. - заместителем руководителя Аппарата премьер-министра Украины, руководителем Секретариата премьер-министра Украины; КОРНИЙЧУКА Е. В. - первым заместителем министра юстиции Украины; НЕМИЛОСТИВОГО В. О. - первым заместителем министра промышленной политики Украины; ГРИЩЕНКО С. Г. - заместителем министра промышленной политики Украины; СЕВЕРНЮКА В. В. - заместителем министра промышленной политики Украины; ФРАНЦИШКО О. К. - первым заместителем министра угольной промышленности Украины; ЯЩЕНКО Ю. П. - заместителем министра угольной промышленности Украины; ЧОБАНЯНА Г. С. - заместителем министра угольной промышленности Украины; КОРЗУНА А. В. - заместителем министра угольной промышленности Украины; ЗАПАТРИНОЙ И. В. - заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины; МАКАРЕНКО И. Д. - заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины.

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