Правительство Тимошенко приняло очередные кадровые решения
Министры получили заместителей
Кабинет Министров Украины принял очередные кадровые решения.
Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на своем заседании принял распоряжения о назначении:
РИЗАЕВА Э. А. - заместителем руководителя Аппарата премьер-министра Украины, руководителем Секретариата премьер-министра Украины;
КОРНИЙЧУКА Е. В. - первым заместителем министра юстиции Украины;
НЕМИЛОСТИВОГО В. О. - первым заместителем министра промышленной политики Украины;
ГРИЩЕНКО С. Г. - заместителем министра промышленной политики Украины;
СЕВЕРНЮКА В. В. - заместителем министра промышленной политики Украины;
ФРАНЦИШКО О. К. - первым заместителем министра угольной промышленности Украины;
ЯЩЕНКО Ю. П. - заместителем министра угольной промышленности Украины;
ЧОБАНЯНА Г. С. - заместителем министра угольной промышленности Украины;
КОРЗУНА А. В. - заместителем министра угольной промышленности Украины;
ЗАПАТРИНОЙ И. В. - заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;
МАКАРЕНКО И. Д. - заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины.