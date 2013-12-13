Разблокированный Евромайдан перейдет на полноценное трехразовое питание

Сторонников Евромайдана за минувшую ночь заметно увеличилось, говорится в сюжете ТСН.

Однако новые пришельцы стараются не нагружать штаб на Крещатике. Три десятка микроавтобусов стоят под стенами администрации, протестующие там питаются и спят.

После снятия милицейской осады значительно улучшилась доставка продуктов. Поэтому отныне кухня готовит борщи и каши для майдановцев.

"Люди уже наелись тех бутербродов, два-три дня и потом желудок сдает. Мы хотим сделать 3-разовое питание. Будем готовить хорошую еду, нам нужны бойцы", - рассказала организатор Евгения Мосина.