Представители разных конфессий провели на Майдане молебен за Украину

Как передает корреспондент УНИАН, после полуночи представители УПЦ КП, УГКЦ и других церквей читали молитву во имя Украины и ее народа.

Люди которые продолжают стоять на Майдане слушали проповедь сняв головные уборы.

Сейчас на Майдане Независимости находится не менее 5000 человек.

Митингующие укрепляют восстановленные баррикады, которые были снесены вчера ночью спецназом милиции, в частности со стороны ул. Институтской, возле Дома профсоюзов и со стороны Европейской площади.

Также люди убирают снег с Майдана и Крещатика, составляют его в мешки и, прицепив их к фаркопам легковушек, на деревяных платформах подвозят для укрепления баррикад.

Милиции пока вокруг Майдана не видно.