СМИ: Власть готовит на выходные альтернативный 200-тысячный митинг

Как сообщил источник ZN.UA в Совете национальной безопасности и обороны, руководство страны поставило перед Министерством обороны задачу обеспечить на выходные 14-15 декабря питание (полевые кухни, столовые), размещение и обеспечение топливом 200 тыс. гражданских, которые должны прибыть в Киев для участия в альтернативных массовых мероприятиях в поддержку Президента Виктора Януковича.

Обеспечение численности митинга соответствующими разнарядками возложено на руководителей областных государственных администраций.

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Министерству внутренних дел поручено сопровождение прибывающих из регионов участников митингов и обеспечение безопасности мероприятия.

Источник в СНБО назвал поставленную перед Минобороны задачу невыполнимой в полном объеме, поскольку заявленное число в 200 тыс. демонстрантов почти вдвое превышает численность всех Вооруженных сил Украины.