Яценюк призвал митингующих не бояться силовиков и уверил, что на Майдан выйдут миллионы (видео)
08:08, 11 декабря 2013Политика
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Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк призвал людей не бояться силовиков
Яценюк выступил перед Евромайданом
Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк призвал людей не бояться силовиков. Он убеждал, что на Майдан выйдут миллионы и они победят, передает ТСН.
"У нас есть дух. Наш украинский дух. Сегодня здесь тысячи, вчера были сотни тысяч, а завтра здесь будут миллионы!", - подчеркнул Яценюк.
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Яценюк уверял, что у силовиков есть только дубинки и щиты, но у украинцев есть больше - это дух.
Напомним, что появилось видео ночной атаки "Беркута" на баррикады.
Видео ТСН
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