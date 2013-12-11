Кличко: Украинцы не хотят жить в диктатуре

Об этом со сцены Майдана заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что мирных участников акций протеста хотят разогнать несколько тысяч бойцов "Беркута" и внутренних войск.

По словам Кличко, после того, что происходит сейчас в центре Киева, власть потеряла шанс цивилизованно говорить с людьми.

"Я уверен, что мы отстоим свое право жить в свободной стране, а не там где затыкают рот дубинкой", - сказал лидер "УДАРа".

Он подчеркнул, что киевляне, увидев все по телевизору, подтягиваются к Майдану. "Сейчас нас пытаются разогнать несколько тысяч бойцов. Уже через полчаса-час нас здесь будет гораздо больше. И мы сможем оттеснить Беркут. Ибо мы не хотим и не будем жить в диктатуре. После того, что произошло, мы однозначно должны требовать отставки Президента", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко призвал правоохранителей не применять оружие против людей. "Не делайте ошибок. Не используйте оружие. Здесь мирные люди, граждане Украины", - сказал он.