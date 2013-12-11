"Беркут" не пускает "скорые" на Майдан
04:24, 11 декабря 2013Политика
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Получить медицинскую помощь можно только на улицах, примыкающих к Майдану.
По состоянию на 4:11 утра появилась информация о том, кареты скорой помощи не могут проехать на Майдан Независимости к раненым, потому что "Беркут" их не пропускает, сообщает ТСН.
Со сцены прозвучала информация о том, что "скорые" находятся на всех улицах, примыкающих к Майдану Независимости. Медицинскую помощь можно получить только там.
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