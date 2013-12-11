"Беркут" не пускает "скорые" на Майдан

По состоянию на 4:11 утра появилась информация о том, кареты скорой помощи не могут проехать на Майдан Независимости к раненым, потому что "Беркут" их не пропускает, сообщает ТСН.

Со сцены прозвучала информация о том, что "скорые" находятся на всех улицах, примыкающих к Майдану Независимости. Медицинскую помощь можно получить только там.