В милиции заверили, что Майдан разгонять не будут

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции со ссылкой на слова исполняющего обязанности начальника Главного управления МВД в Киеве Валерия Мазана.

«Речь не идет о разгоне палаточного городка на Майдане, а речь идет исключительно о выполнении решения суда относительно освобождения транспортных магистралей», - процитировали слова Мазана в ОСО.

В то же время сейчас – в 3.40 - продолжаются столкновения между митингующими, которые защищают от спецназа баррикаду на ул. Институтской, часть которой уже снесена, но последующему продвижению силовиков мешают несколько сотен участников акции протеста.

Также в данное время непосредственно на Майдане Незалежности находятся около трех тысяч митингующих.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи силовики начали штурм Майдана Незалежности.