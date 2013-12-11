На Евромайдане появились мародеры - СМИ

"Беркут" оттеснил от сломанных палаток евромайдановцев, около палаток сразу оказались люди в желтых жилетках, которые отказываются представляться, сообщает "Обозреватель".

Так, они берут с палаток все подряд вещи и уносят их в неизвестном направлении. Эти люди носят банки, одежду, металлические предметы.