На Евромайдане появились мародеры - СМИ
03:40, 11 декабря 2013Политика
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На тех позициях Евромайдана, где бойцы специального назначения внутренних войск и "Беркут" прорвали баррикады и сломали палатки, появились мародеры.
"Беркут" оттеснил от сломанных палаток евромайдановцев, около палаток сразу оказались люди в желтых жилетках, которые отказываются представляться, сообщает "Обозреватель".
Так, они берут с палаток все подряд вещи и уносят их в неизвестном направлении. Эти люди носят банки, одежду, металлические предметы.
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