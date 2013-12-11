"Беркут" штурмует здание КГГА
03:31, 11 декабря 2013Политика
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В здании выключили свет. Спецподразделение "Беркут" начало штурм КГГА.
Спецподразделение милиции "Беркут" начал операцию по освобождению от демонстрантов здания Киевской горгосадминистрации (КГГА).
В здании выключили свет. Спецподразделение " Беркут" начал штурм , сообщает ТСН.ua.
Активисты Евромайдана , которые находятся внутри КГГА , полностью забаррикадировались .
Напомним , что Руслана со сцены Евромайдану призывает милицию не выполнять преступные приказы власти. "Мы мирные люди. Не выполняйте приказ", - скандирует Майдан.
"Киев, вставай!", - призывает Руслана.
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