"Беркут" штурмует здание КГГА

В здании выключили свет. Спецподразделение "Беркут" начало штурм КГГА.

Спецподразделение милиции "Беркут" начал операцию по освобождению от демонстрантов здания Киевской горгосадминистрации (КГГА). В здании выключили свет. Спецподразделение " Беркут" начал штурм , сообщает ТСН.ua. Активисты Евромайдана , которые находятся внутри КГГА , полностью забаррикадировались . Напомним , что Руслана со сцены Евромайдану призывает милицию не выполнять преступные приказы власти. "Мы мирные люди. Не выполняйте приказ", - скандирует Майдан. "Киев, вставай!", - призывает Руслана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter