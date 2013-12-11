На Майдане готовятся к "зачистке"

Соответствующее заявление распространила пресс-служба "Батькивщины".

"В роли провокаторов выступят народные депутаты от Партии регионов, которых на данный момент уже мобилизовали для участия в операции", - говорится в заявлении.

"Штаб национального сопротивления призывает неравнодушных киевлян прибыть на Майдан и своим присутствием усилить его оборону. Чем больше людей будет на Майдане, тем меньше вероятность противоправных действий со стороны власти", - говорится в сообщении.

"Штаб также обращается к средствам массовой информации с просьбой оставить на ночь как можно больше журналистов, рассматривая это как сдерживающий фактор, который защитит людей от применения силы со стороны так называемых правоохранителей", - сообщили в штабе.