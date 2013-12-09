В Белом доме призвали Януковича начать диалог с оппозицией

21:52, 09 декабря 2013
Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден позвонил в понедельник президенту Украины и выразил обеспокоенность возможностью насилия в ходе протестов, а также призвал украинского лидера начать диалог с оппозицией, сообщил Белый дом.

Джозеф Байден позвонил Януковичу / Фото: David Lienemann з Вікіпедії

"Вице-президент подчеркнул необходимость немедленно прекратить эскалацию ситуации и начать диалог с лидерами оппозиции по нахождению консенсуса относительно того, как должна двигаться вперед Украина", - говорится в сообщении Белого дома.

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"Байден подтвердил твердую поддержку США европейским устремлениям Украины и приветствовал приверженность этому пути со стороны президента Виктора Януковича", - уточнили в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Байден также приветствовал визит в Киев верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон и помощника госсекретаря Виктории Нуланд.

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